الرئيس البولندى يلتقى دونالد ترامب فى نيويورك

نيويورك ـ وارسو (أ ش أ)

التقى الرئيس البولندى أندريه دودا بالرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب خلال زيارته لنيويورك.

وأكد مكتب الرئيس البولندي أن اللقاء تم في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا لاحتمال عودة المرشح الجمهوري ترامب إلى البيت الأبيض.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية باب، عن أحد كبار مستشاري الرئيس البولندي مارسين ماستاليريك قوله "إن دودا وترامب أجريا محادثة ممتازة في "أجواء ودية".

وأضاف "لقد كان لقاء ممتازا بين صديقين استحضرا الوقت الذي عملا فيه معا لمدة أربع سنوات كرئيسين. لقد كان وقتا جيدا ومثمرا للغاية بالنسبة للعلاقات البولندية الأمريكية، وأكد دونالد ترامب مرارا تعاطفه الكبير مع بولندا وتقديره للشعب البولندي".

ويقوم دودا بزيارة تستغرق أسبوعا إلى الولايات المتحدة وكندا لإجراء محادثات حول الأمن الدولي والبنية التحتية والطاقة، وفقا لمساعديه.