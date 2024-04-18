الخارجية الأمريكية: سنستخدم الفيتو ضد الاعتراف بدولة فلسطين فى مجلس الأمن

محمد جمال

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستستخدم الفيتو ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية فى مجلس الأمن الدولى، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه لا صحة للتقارير بأن واشنطن ستغض الطرف عن عملية لإسرائيل فى رفح الفلسطينية، إن امتنعت عن الرد على هجوم إيران.

بدوره، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، إننا مستعدون للاعتراف بدولة فلسطينية ودعم عضويتها في الأمم المتحدة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أكد بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، استعدادهم للاعتراف بفلسطين دولة في أقرب وقت ممكن وقال: "لا يمكن السماح بمزيد من العنف وقتل المدنيين في قطاع غزة".

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، يجب التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار بقطاع غزة والسماح للمؤسسات الإنسانية بالعمل دون أي تهديد.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 33 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.