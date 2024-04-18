اليوم السابع
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مجلس الأمن يؤجل جلسة التصويت على قرار منح فلسطين العضوية الكاملة للغد

الخميس، 18 أبريل 2024 08:33 ص
مجلس الأمن يؤجل جلسة التصويت على قرار منح فلسطين العضوية الكاملة للغد مجلس الأمن ـ صورة أرشيفية
نيويورك (أ ش أ)

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أجل مجلس الأمن الدولى جلسة التصويت على مشروع القرار الجزائرى بشأن العضوية الفلسطينية الكاملة فى الأمم المتحدة إلى غد الجمعة، بعد أن كان مقررها عقدها اليوم الخميس.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أن السلطة الفلسطينية كانت قد طلبت من مجلس الأمن، في مطلع الشهر الجاري، النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتحصل دولة ما على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل، وسيمثل الحصول على العضوية اعترافا كاملا بالدولة الفلسطينية.







مجلس الامن

فلسطين

العضوية الفلسطينية الكاملة فى الأمم المتحدة

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اخبار فلسطين




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