"التخطيط والصحة" تطلقان خدمة توعية الأسر بمواعيد التطعيمات للمواليد الجدد بالرسائل النصية

كتبت أسماء أمين

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان؛ عن إطلاق خدمة إرسال رسائل نصية تهنئة لولي الأمر بالمولود الجديد من خلال المنظومة المتكاملة لخدمات مكاتب الصحة، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل 2024، وتهدف هذه الخدمة.

إلى توعية أولياء الأمور بأهمية الحصول على التطعيمات الروتينية لأطفالهم قبل 48 ساعة من موعد الجرعة المستحقة، وتوجيههم إلى أقرب وحدة صحية للحصول على الجرعات المقررة.



وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تلك الخدمة تأتي ضمن إطار الشراكة بين وزارتي التخطيط والصحة، وفي ضوء العمل على تكامل قواعد البيانات بين جهات الدولة المختلفة، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفتح قناة مباشرة بين الجهات المعنية والمواطن، مؤكدة اهتمام الدولة بصحة المواليد الجُدد، وتلقي التطعيمات الدورية في مواعيدها والتوعية بأهميتها من أجل بناء جيل سليم.



وأوضح م. أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية والمدير التنفيذي للمركز الوطني للبنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، أن وزارة التخطيط تعمل على دعم عمليات التحول الرقمي وتوفير كل سبل الدعم لتطوير النظام الصحي في مصر وتحسين كفاءة أداء الخدمات من خلال وسائل جديدة وقنوات متعددة.



من جانبه أكد د. عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أن تلك الخدمة تعد خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لضمان حصول جميع الأطفال على التطعيمات الروتينية، والتي تُعدّ من أهم وسائل الوقاية من الأمراض المعدية حفاظًا على صحة الأجيال القادمة.



وأفاد د. أشرف عبد العليم، مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، أن الخدمة تعتبر أداة مهمة لتوفير الخدمات الصحية بشكل فعّال وسهل الوصول إليه، مؤكدا التزام وزارة الصحة بتطوير الخدمات الصحية الإلكترونية وتوفيرها للمواطنين بشكل سهل وبسيط.



يشار إلى أن المنظومة تستهدف كل المواليد الجدد المصريين وغير المصريين المقيمين داخل الأراضي المصرية، وتشمل التوعية بأهمية الحصول على التطعيمات ضد الأمراض المستهدفة مثل شلل الأطفال، الدرن، الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، التيتانوس الوليدي، الدفتيريا، السعال الديكي، الإنفلونزا البكتيرية ب، الحصبة، الحصبة الألمانية، النكاف.



