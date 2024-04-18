البورصة المصرية.. مبيعات أجنبية تقود هبوط المؤشرات بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب، وسط تداولات تجاوزت 3.7 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 29143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.29% ليصل إلى مستوى 35645 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.89% ليصل إلى مستوى 12420 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 6706 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 9534 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 7833 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وديجتايز للاستثمار والتقنية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ عرض شراء إجباري من خلال مبادلة أسهم على شركة أوراسكوم المالية القابضة لعدد 3.3 مليار سهم تمثل نسبة 68.9% من أسهم أوراسكوم، يأتي ذلك في إطار عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة بى انفستمنتس القابضة لشراء حتى عدد 4.2 مليار سهم بنسبة 90% من أسهم رأس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة من خلال مبادلة الأسهم فقط بمعامل مبادلة يبلغ 1 سهم من أسهم زيادة رأسمال شركة بى انفستمنتس القابضة (مقدم العرض) مقابل 56.76 سهم من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة (الشركة المستهدفة بالعرض).

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتا إيديتا للصناعات الغذائية، وديجتايز للاستثمار والتقنية عدد 700 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عدد 29.1 مليون سهم، 620 ألف سهم، 887.5 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 11.4 ألف سهم.

فيما اشترى أعضاء بمجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومصر لصناعة الكيماويات، والمهندس للتأمين، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية لمنتجعات السياحية عدد 1.9 مليون سهم، 3 آلاف سهم، 42.8 ألف سهم، 816 سهمًا، 3668 سهم، 710.1 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، وإيديتا للصناعات الغذائية، والمجموعة المصرية العقارية، ورواد السياحة-الرواد عدد 29.1 مليون سهم، 700 ألف سهم، 3.7 مليون سهم، 14 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 1100 سهم، واشترت إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار 1200 سهم.

أعلنت شركة العربية لحليج الأقطان، بيع المساهم بيت الخبرة القابضة-كامار عدد 3.2 مليون سهم بسعر 6.42 جنيه بقيمة إجمالية 20.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 6.2% إلى 5.03%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، بيع المساهم عمرو عبد الرحمن فهمي أحمد عدد 620 ألف سهم بسعر 1.17 جنيه بقيمة إجمالية 725.4 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 6.39% إلى 1.17%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن توقيع عقد شراكة مع إحدى شركات التنمية والاستثمار السياحي، والتي تمتلك قطعة أرض على مساحة 415 فدانًا بمنطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي الغربي، وذلك لإقامة مشروع سياحي متكامل يتضمن وحدات سكنية وتجارية وفندقية، مضيفة أنه جاري العمل على تفاصيل المخطط العام للمشروع، على أن يتم البدء في طرح الوحدات للبيع خلال الربع الثاني من العام الحالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية، وحققت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا إيرادات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال الفترة من 1 سبتمبر عام 2023 وحتى 29 فبراير عام 2024 مقابل 875.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 716.8 مليون حنيه مقارنة مع 608.4 مليون جنيه.