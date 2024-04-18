الأمير ويليام يستأنف واجباته الملكية لأول مرة منذ تشخيص مرض زوجته كيت بالسرطان

وكالات

استأنف الأمير ويليام، يوم الخميس، أداء واجباته العامة للمرة الأولى منذ تشخيص إصابة زوجته بمرض السرطان، وعقب سلسلة من المشاكل الصحية التى تسببت فى غياب الأميرة والملك تشارلز الثالث، بحسب روسيا اليوم.

ومن المقرر أن يزور ويليام مركزا لإعادة توزيع فائض الغذاء وناديا للشباب، لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتقليل هدر الطعام كوسيلة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وإطعام المحتاجين.

وتغيب الأمير عن المشاركة فى المناسبات العامة بعد الإعلان عن خضوع كيت، أميرة ويلز، فى 22 مارس، للعلاج من نوع غير محدد من السرطان.

وفى رسالة مصورة نشرت فى ذلك اليوم، طلبت كيت منحها الوقت والمساحة من الخصوصية، بينما تتكيف هى وعائلتها مع مرضها.

وأضافت: بذلت كل ما فى وسعى لمعالجة هذا الأمر وإدارته بشكل خاص من أجل عائلتنا الشابة، واستغرق الأمر بعض الوقت لشرح كل شيء لجورج وشارلوت ولوى بطريقة مناسبة لهم، وطمأنتهم بأننى سأكون على ما يرام.

ومن المقرر أن يزور ويليام مؤسسة خيرية لتوزيع فائض المواد الغذائية فى ساري، جنوب غربى لندن، حيث سيساعد فى المطبخ وفى تحميل الوجبات المعدة فى شاحنات التوصيل. ثم سيتوجه بعد ذلك إلى مركز شبابى فى غرب لندن لتوزيع الطعام الفائض.