إيه الجو ده.. طقس متقلب فى الغربية ونشاط للرياح والأتربة "بث مباشر"

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا من مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، وذلك لعرض حالة الطقس داخل المراكز والمدن بالمحافظة، حيث شهد طقس اليوم تقلبات جوية من الساعات الأولي من الصباح، مع نشاط خفيف للرياح والأتربة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (6:5) درجات ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس اليوم دافئا على السواحل الشمالية، مائلا للبردة ليلاً وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومتوقع غدا نشاط رياح على عدة مناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22.