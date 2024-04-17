محافظ الغربية: إزالة جميع المعوقات والبدء فى رصف طريق الشين قطور غدا

الغربية محمد طارق

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مع كلا من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مدير مديرية الإسكان و الطرق بالمحافظة، مدير عام شركة غاز مصر بالغربية، ورئيس مركز ومدينة قطور لتذليل كافة المعوقات الخاصة بالمرافق لرصف طريق الشين قطور.

وخلال الاجتماع تمت إزالة كافة المعوقات والاتفاق على بدء أعمال الرصف بالطريق صباح الغد، وأشار المحافظ ان رصف طريق الشين قطور، يأتي نظرا لسوء الحالة المتردية له ولأهميته القصوى كمحور مروري يربط بين مدينة قطور والقرى والعزب التابعة له بطول 8 كم ومنعا لوقوع حوادث بهذا الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات.