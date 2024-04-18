إصابة 12 شخصا إثر حادث مرورى بالطريق الصحراوى الغربى فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى الجديد 12 مصابا من قرية نجع الجبل مركز جهينه إثر حادث مروري مروع علي الطريق الصحراوي الغربي، أثناء عودتهم من مركز دشنا، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال إنه تم نقل 4 حالات الي العنايه المركزة، اما الحالات الاخري تتراوح اصابتهم بين اصابات شديدة ومتوسطة وجاري عمل اللازم لهم.

وأكد النعماني أن مستشفيات سوهاج الجامعية علي أهبة الاستعداد لاستقبال مصابي الحوادث في أي محافظة، موجهاً بتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة وتسخير كل الإمكانات لعلاج المصابين، إلى أن يتم شفائهم وتجاوز تلك المرحلة.

وقال الدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب البشرى إن حالات الاصابة الناتجة عن الحادث الذى وقع على الطريق الصحراوي الغربي، عبارة عن كدمات وسحجات واشتباه كسور واشباه نزيف بالبطن، وإصابتهم شديدة إلى متوسطة، الا انه هناك 4حالات في حالة خطيرة وجاري اتخاذ مايلزم وتقديم كافة اوجه الرعاية الصحية لهم.

وأضاف الدكتور احمد حامد مدير المستشفى الجديد أن متوسط عدد الحالات التي تستقبلها المستشفي الجديد 3000حالة شهرياً، مؤكداً انها صرح طبي عملاق مجهز علي اعلي مستوي ويضم مجموعة متميزة من المتخصصين في كافة المحالات الطبية.