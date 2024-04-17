6 طرق للحفاظ على العين فى رياح الخماسين.. متى تلجأ للطبيب؟

كتبت إيناس البنا

تتأثر البلاد بموجة من الرياح الجنوبية التي تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة على كافة أنحاء البلاد، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.

وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة نضار حسن استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى معهد ناصر، أنه من الضرورى حماية العين خلال تعرض البلاد لهذا النوع من الرياح كل عام في فصل الربيع، وذلك لتجنب دخول الغبار وحبيبات الرمال الصغير للعين، مما قد يؤثر سلبا على القرنية وتسبب التهابا يصل إلى الاحمرار والحكة بالعين والجفاف، مع الشعور بوجود جسم غريب داخل العين، مما يترك العين في حالة التهاب إذا لم يتم علاجها قد تزيد حدة الالتهاب، وقد يصل الأمر إلى حدوث خدش بالقرنية مسببة العدوى بالعين.

كيف تحمى عينيك فى الهواء المحمل بالأتربة

عندما يتعلق الأمر بحماية عينيك أثناء الطقس الرملي، أوضحت الدكتورة نضار أن هناك العديد من التدابير التي يمكنك اتخاذها لتقليل خطر متاعب العين، موضحا أنه إذا كنت حساسًا بشكل خاص للطقس المغبر أو كنت ضمن فئات معرضة للخطر، مثل الأطفال أو كبار السن، فقد يكون من الأفضل تجنب الخروج تمامًا أثناء العاصفة الترابية، موضحة طرق حماية العين كالتالى:

إذا كان لا بد من الخروج، يمكنك حماية عينيك من جزيئات الرمل والغبار من خلال ارتداء قناع وقبعة ونظارات واقية .

إذا كنت ترتدي نظارات بالفعل يمكن ارتداء النوع المغطى من الجوانب لتوفير حماية إضافية من الغبار والرياح.

لقائدى الدراجات النارية يوصى بارتداء خوذة أمان مع قناع مقاوم للرياح أو نظارات واقية.

تجنب ارتداء العدسات اللاصقة وفى حالة الاضطرار لها يفضل استخدام العدسات اليومية التي تستخدم لمرة واحدة، والتي يمكن التخلص منها بعد استخدام واحد.

من المهم إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة واستخدام نظام تكييف الهواء أو جهاز تنقية الهواء في الداخل لتقليل كمية الغبار والرمال.

إبقاء عينيك مرطبة بقطرات العين فقد تساعد في منع الجفاف الناجم عن الطقس الرملي.

إجراءات الوقاية في حال دخول الغبار للعين

إذا دخل الغبار إلى العين فلا تفرك العين بيدك، بشكل عام، بعد تحفيز العين، سوف تتدفق كمية كبيرة من الدموع استجابة للتحفيز وسيتدفق الغبار أيضًا.

يمكن استخدام الماء أو المياه المالحة أو الدموع الاصطناعية الخالية من المواد الحافظة لغسل العينين حتى يختفي الإحساس بالجسم الغريب.

إذا استمرت أعراض التهاب العين وتطورت بشكل أكبر خلال موجة الأتربة، يجب زيارة طبيب العيون لفحص العين.