5 أطعمة صحية لطفلك تقوى مناعته وتحميه فى تقلبات الطقس

كتبت فاطمة ياسر

مع التقلبات الجوية وارتفاع حرارة الطقس، يقترح خبراء الصحة على الآباء التركيز على تغذية أطفالهم من خلال هذه النصائح المضمونة لتناول الطعام الصحي، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.

نصائح لتغذية الأطفال فى تقلبات الطقس

- يجب أن يبدأ الأطفال يومهم بوجبة إفطار مغذية تحتوي على البروتين، لأنها يمكن أن تساعد في الحفاظ على شعور طفلك بالشبع لفترة أطول وقد تساعد أيضًا المراهقين في التحكم بالوزن. مثل البيض مع خبز القمح الكامل، أو العصائر، أو الزبادي، أو الأفوكادو، أو زبدة الفول السوداني والخبز.

- التأكيد على أهمية الوجبات العائلية كوسيلة لتعزيز العادات الغذائية الصحية وتقوية الروابط الأسرية، لا يقتصر التجمع حول المائدة على مشاركة الطعام فحسب، بل يوفر أيضًا فرصة لتوفير الراحة لأطفالك، وإنشاء إجراءات روتينية، والمشاركة في محادثات هادفة، وتعميق الروابط داخل الأسرة. استغل أوقات الوجبات كفرصة لمراقبة وتوجيه عادات أطفالك الغذائية، خاصة أنهم يقضون وقتًا أطول بعيدًا عن المنزل. من خلال نمذجة سلوكيات الأكل الصحي بنفسك، يمكنك إلهام طفلك لاتخاذ خيارات غذائية أفضل دون التركيز على السعرات الحرارية.

- قومى بإجراء تغييرات تدريجية على النظام الغذائي للطفل بدلاً من تجديد خطة الوجبات بالكامل. استبدلى بعض العناصر غير الصحية في مطبخك ببدائل أفضل، وقومى تدريجيًا بدمج المزيد من الخيارات المغذية.

- يجب على الوالدين التأكد من أن الطفل يتجنب الدهون من خلال عدم تناول الأطعمة المقلية واختيار طرق الطبخ الصحية مثل الشوي والشوي والتحميص والبخار. لذلك، تأكدي من التغذية المتوازنة عندما يتعلق الأمر بأطفالك.

-ترطيب جسم الطفل يعد من أهم النصائح، ولذا عليك الإكثار من تناول السوائل من الماء، والعصائر الطازجة.

