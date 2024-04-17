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الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تصل 6 درجات

الأربعاء، 17 أبريل 2024 10:25 ص
الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تصل 6 درجات حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم ارتفاع ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة، لتسود أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء. 

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يكون بقيم تتراوح من 5: 6 درجات على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5: 6 درجات على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا .

ومتوقع اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى مدن القناة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد .


وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 18، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.

 

 







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