‎6 إجراءات يجب اتخاذها للتعامل مع ارتفاع الحرارة اليوم.. تعرف عليها

‎كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح، إنه من المتوقع أن يحدث ارتفاعا مؤقتا للحرارة اليوم الأربعاء بقيم قياسية تتجاوز 40 درجة مئوية.‎

وفى التقرير التالى نتعرف على الإجراءات التى يجب تنفيذها للتقليل من تأثيرات ارتفاع الحرارة:

‎ 1- تشديد أربطة الصوب الزراعية وألواح الطاقة الشمسية وغيرها فى المناطق المتوقع نشاط الرياح "كل مناطق الظهير الصحراوى الغربى والواحات وسيوة ومحيط مطروح"، مع ضرورة إجراء التهوية المناسبة الصوب أو الأنفاق من ناحية البحرى أو الشرقى لأن الحرارة سترتفع داخل الصوب لأكثر من 42° م.

‎2- إعطاء رية مشبعة اليوم لكل المحاصيل تقريبا عدا القمح والمحاصيل فى آخر عمرها مثل البطاطس مع إضافة حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم لضمان استمرار استقرار سريان العصارة وعدم حدوث أى توقف لامتصاص عناصر مهمة خلال هذه الفترة من الموسم "الكالسيوم – البورون – الماغنسيوم ".

‎3- الرش الجمعة بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت أو الماغنسيوم فوسفيت بمعدل 6-8 سم / للتر لكل أشجار الفاكهة ومحاصيل الخضر على أن يكون الرش آخر النهار.

‎4- التوقف عن الرش بأى مبيدات جهازية بداية من يوم الأربعاء حتى لا يحدث أضرار لعملية التزهير والإخصاب فى الفاكهة ومحاصيل الخضر "الطماطم، الخيار، الكنتالوب، البطيخ، الفلفل، الباذنجان "عروتى الأنفاق والصيفية المبكرة.

‎5- إجراء رية سريعة للبطاطس الصيفية المتأخرة مع إضافة نترات البوتاسيوم 4 ك للفدان أو 15 ك سلفات بوتاسيوم مع الرى، وبالنسبة لبصل الحبة السوداء أو الفاصوليا الصيفى فى مرحلة التزهير والرش بالكالسيوم بورون أو بورون مولبدنيوم يوم السبت ويمكن إجراء رية اليوم.

‎6- تأجيل الزراعة أو الشتل للعروة الصيفى أو الخضر أو الفاكهة والزراعة بداية من السبت وعدم رى القمح "المتأخر" حتى يوم الخميس تحت أى سبب "هبات رياح قوية "يمكن فقط الرى للقمح "المتأخر" عند هدوء الرياح "الخميس بعد 8 مساء أو الجمعة اخر النهار " مع إضافة 15 ك سلفات بوتاسيوم مع الرى.