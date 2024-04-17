وفد لجنة "علوم الحاسب والمعلوماتية" بـ"لأعلى للجامعات" يزور كلية حاسبات سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وفد لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك فى إطار زيارتهم الدورية لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بمقر الجامعة الجديد، بهدف متابعة سير العمل والوقوف على خطط التطوير والجهود التى تبذلها الكلية لانتظام العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.

وخلال الزيارة، أكد النعماني، على أن الجامعة تواصل جهودها لتقديم الدعم الكامل من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، باعتبار مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من المجالات التى تحظي باهتمام القيادة السياسية كونها تساهم فى النهوض بكافة القطاعات الحيوية بالدولة، خاصة فى ظل التطور التقني الهائل فى مجالات التحول الرقمي والأنظمة الذاتية التى أصبحت سمة من سمات العصر الحديث.

وقال الدكتور النميري علام عميد الكلية، أن اللجنة ضمت كلاً من الدكتور عصام حليم عميد كلية الحاسبات بجامعة المنيا، والدكتور عادل أبو المجد عميد كلية الحاسبات بجامعة أسيوط، مشيراً إلى أن وفد اللجنة أجرى جولة تفقدية داخل مبني الكلية، بحضور الدكتور أحمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدي حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك للوقوف على الامكانات المادية والبشرية المتوفرة بها، ورصد أي مشكلات تعيق سير العملية التعليمية، كما تم زيارة أقسام الكلية وقاعات التدريس والمعامل، وإجراء عدد من المقابلات مع الطلاب للأطمئنان على إنتظام الدراسة والاستماع إلى اقتراحاتهم وآرائهم حول طرق التدريس ومحتوي المقررات الدراسية، وخطط التطوير والتجديد بالكلية، مؤكداً على أن الكلية تسعى دائماً إلى توفير جميع متطلبات العملية التعليمية وَتوفير الكوادر المتخصصة من أعضاء هيئة التدريس لتقديم رسالتها على الوجه الأمثل.

وخلال اللقاء أشاد أعضاء اللجنة بالاهتمام الذي توليه إدارة الجامعة برئاسة الدكتور حسان النعماني للكلية، وما تمتلكه من تجهيزات علي أعلي مستوي من معامل متخصصة تصم اجهزة حديثة، وقاعات وفصول تدريس وغيرها من التجهيزات التي تساهم في جودة العملية التعليمية بالكلية.