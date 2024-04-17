اليوم السابع
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فتح باب القيد لدرجة الدكتوراه من الخارج بقسم "الإدارة الرياضية" بتربية رياضية سوهاج

الأربعاء، 17 أبريل 2024 07:31 م
فتح باب القيد لدرجة الدكتوراه من الخارج بقسم "الإدارة الرياضية" بتربية رياضية سوهاج الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراراً وزارياً رقم "504" بالموافقه علي فتح باب القيد والتسجيل (من الخارج) بدرجة الدكتوراه في التربية الرياضية فقط بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

 

وقال الدكتور حسان النعماني إن ذلك القرار يعد إضافة قوية لكلية التربية الرياضيه مما يتيح اضافة تخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل، وذلك تيسيراً علي الباحثين وطلاب الدراسات العليا بالكلية إجراءات القيد والتسجيل للدرجات العلمية المختلفة، مثمناً دور كلية التربية الرياضية وما بها من كوادر اكاديميه في تحقيق الريادة والتميز في علوم الرياضه والتربية البدنية علي المستويين المحلي والدولي.

 







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