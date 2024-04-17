اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أبريل 2024 08:46 م
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وسائل إعلام: إسرائيل ستجد صعوبة لتنفيذ مخططها للرد على هجوم إيران

الأربعاء، 17 أبريل 2024 08:27 م
وسائل إعلام: إسرائيل ستجد صعوبة لتنفيذ مخططها للرد على هجوم إيران رشقات صاروخية تجاه إسرائيل
إبراهيم حسان

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ذكرت وسائل إعلام، أن إسرائيل ستجد صعوبة في تنفيذ مخططها للرد على إيران، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 33 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 75 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.
 







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