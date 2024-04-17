اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أبريل 2024 04:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع باتيلى آخر المستجدات على الساحة الليبية

الأربعاء، 17 أبريل 2024 04:00 ص
وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع باتيلى آخر المستجدات على الساحة الليبية وزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية الجزائرى، أحمد عطاف، مع المبعوث الشخصى للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلى، آخر المستجدات على الساحة الليبية.

جاء ذلك خلال استقبال عطاف، الثلاثاء، بمقر بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، بنيويورك، للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وذلك عقب تقديمه آخر تقرير له لمجلس الأمن وإعلان تقديم استقالته من هذا المنصب.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، أثنى الوزير الجزائري على الجهود والمساعي التي بادر بها باتيلي خلال فترة عهدته للمساهمة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وتمكين دولة ليبيا من طي صفحة الخلافات والأزمة بصفة نهائية.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبداللهِ باتيلي قد قدم مساء الثلاثاء استقالته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك عقب إحاطة تقدم بها إلى مجلس الأمن تناولت التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.







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