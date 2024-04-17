وزير التعليم يعلن محاور خطة التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن هناك خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفني، مشيرا إلي أن تطوير التعليم الفني يواجه العديد من التحديات، حيث بدأت الصورة الذهنيه للتعليم الفني تتغير ويتم تطويرها، مؤكدا أن هناك توجيهات سياسية فى التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال الفترة المقبلة.



وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال ملتقي التعليم الفني والتدريب المزدوج ، أن هناك خطة لدي الحكومة المصرية لتطوير منظومة التعليم الفني وذلك من خلال خمس محاور وتتضمن "تحسين جودة التعليم الفني وتطوير معايير الجودة، وتحسين مهارات المعلمين، لأنه العمود الفقري للعملية التعليمية، وتبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني وتشجيع الطلاب للالتحاق بالتعليم الفني.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقيادات التعليم الفني، المعرض المخصص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية لاستقبال أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية أو الجامعات التكنولوجية علي مدار يومين للرد على استفساراتهم، ويصاحب المعرض أحداثا وفاعليات جانبية وتعقد ندوات للطلاب الزائرين لتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال وإقامة المشروعات وتوعيتهم بفرص التعليم والتدريب والعمل، وتسلحهم بالمقومات الاساسية للاستثمار في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.

يذكر أنه من المقرر أن يكرم وزير التعليم، أوائل حملة الشهادة الثانوية الفنية، على هامش الملتقى، في إطار تقليدي سنوي، يشهده الملتقى.