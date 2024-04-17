اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2024 02:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يكرِّم الأئمة والقراء الموفدين خلال شهر رمضان

الأربعاء، 17 أبريل 2024 02:45 م
وزير الأوقاف يكرِّم الأئمة والقراء الموفدين خلال شهر رمضان وزير الأوقاف يكرِّم شركاء النجاح خلال شهر رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شركاء النجاح من الأئمة والقراء الموفدين لجهودهم المتميزة خلال شهر رمضان 1445هــ / 2024م بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك على النحو التالي:
أولًا : المشرفون على ملف الإيفاد
الدكتور/ محمود عبد الخالق الفخراني - مساعد الوزير لشئون الامتحانات
الدكتور/ أشرف فهمي موسى - مدير عام التدريب
الشيخ/ محمد سمير محمد - مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات

ثانيًا : الموفدون من الأئمة والقراء
1. أحمد رجب عبده خليفة - البحيرة - ألمانيا - مسجد مدينة هايدنهايم
2. محمود أحمد محمد إبراهيم - الجيزة - ألمانيا - مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه - برلين
3. محمود صلاح محمد عبد الباقي - الجيزة - ألمانيا - مسجد رابطة الإسلام والسلام
4. أشرف خيري محمد عبد العال - البحيرة - ألمانيا - مسجد جمعية التوبة – هوكستر – نوردراين فستفاليا
5. يونس علي الحماقي - الدقهلية - ألمانيا - المسجد العربي في مدينة كوبلنز
6. محمد عبد الله باهي والي - البحيرة - ألمانيا - مسجد التوبة بمدينة هوكستر
7. رزق رجب عبد الموجود - بني سويف - ألمانيا - مسجد الأزهر - هامبورج
8. محمد السيد أبو هاشم - القاهرة - ألمانيا - مسجد الإحسان - فرانكفورت
9. مصطفى سيد مصطفى عبد الوهاب - بني سويف - ألمانيا - مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه
10. محمد لطفي نجاتي - الشرقية - ألمانيا - جمعية مسجد المحسنين - ميونخ
11. محمد عبد الحميد عبد الرازق حويزي - الغربية - ألمانيا - الجمعية المغربية للثقافة ( مسجد البر )  شفالباخ
12. عبد الرؤوف السيد أحمد يوسف - قنا - ألمانيا - الجمعية الإسلامية بفرانكفورت مسجد أبو بكر الصديق
13. إبراهيم محمد محيي الدين - البحيرة - ألمانيا - الجمعية الإسلامية – مسجد أبو بكر الصديق
14. أحمد راضي أحمد حريزي - الغربية - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا
15. أحمد عبد الهادي علي محمد - القاهرة - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا
16. ضاحي محمد إسماعيل علي - المنيا - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا
17. ماهر محمد عبد النبي الفرماوي - الجيزة - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا
18. محمد طه كامل محمد - الإسماعيلية - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا
19. محمد فوزي زكي محمد - بني سويف - أمريكا - مسجد المصطفى بولاية فيرجينيا
20. مصطفى رشاد رشدي - الإسماعيلية - أمريكا - مركز الأمة الإسلامي
21. أحمد فوزي عبد العزيز الدماطي - البحيرة - أمريكا - مسجد الودود – ستاتن أيلاند - نيويورك
22. يحيى إسماعيل فتح الله عرفة - الإسكندرية - أمريكا - المركز الإسلامي في لانكستر - بنسلفانيا
23. إبراهيم محمد سيف الدين - القاهرة - أمريكا - المركز الإسلامي بمدينة درهام – كارولينا الشمالية
24. محمود ضاحي عبد الرؤوف - الديوان - أمريكا - منظمة أيوا الإسلامية
25. نور الدين محمد عبد الوارث - الديوان - أمريكا - مسجد الهداية بمدينة ستامفورد – ولاية كنيتيكت
26. فتحي عبد المنعم عبد السميع - القاهرة - أمريكا - المركز الإسلامي – فريسكو - دالاس
27. سراج الدين محمد سليمان - القاهرة - أمريكا - مسجد أبكس بولاية شمال كارولينا
28. إبراهيم جمال إبراهيم سليمان - القاهرة - أمريكا - المركز الثقافي الإسلامي بمدينة ستامفورد - كونتيكيت
29. محمد شعبان سليمان أبو عيطة - القليوبية - أمريكا - مسجد الروضة بمدينة ميريديان
30. السعيد أسعد محمد الشرقاوي - جنوب سيناء - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية
31. طه عبد الستار السيد خطاب - الإسماعيلية - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية
32. عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد - القليوبية - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية
33. حازم محمد عبد الرحيم - البحيرة - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية
34. أحمد شرف الدين أحمد - الدقهلية - البرازيل - المركز الإسلامي العالمي للتسامح
35. عيد علي خليفة - أسيوط - البرازيل - المركز الإسلامي العالمي للتسامح
36. إبراهيم يوسف حمادي - البحيرة - البرازيل - المركز الإسلامي العالمي للتسامح
37. محمد أحمد حسن منجود - الفيوم - البرازيل - مسجد عمر بن الخطاب – فوز دو ايجواسو
38. خالد رجب عبد اللطيف - بني سويف - البرازيل - المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية
39. السعيد فيصل طلبة - الدقهلية - البرازيل - المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام
40. السعيد فتحي السيد - دمياط - البرازيل - المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام
41. أيمن محمد أحمد حجازي - الإسكندرية - استراليا - الجمعية الإسلامية بحي باراماتا - سيدني
42. محمود رفاعي كامل زلط - الجيزة - استراليا - الجالية المسلمة بأرتارمون - سيدني
43. طه إبراهيم عبد الحميد - المنيا - استراليا - مسجد كلايد - سيدني
44. السيد محمد صبحي حبلص - البحيرة - استراليا - الجمعية الإسلامية الثقافية – باراماتا - سيدني
45. عزيز حامد عزيز الدين عبد الدايم - كفر الشيخ - استراليا - جمعية شباب جرانفيل - سيدني
46. أبو بكر سليمان سليمان - القاهرة - بريطانيا - جمعية سبع سنابل الخيرية
47. أحمد هلال عبد الحي - الدقهلية - بريطانيا - جمعية سبع سنابل الخيرية
48. هاني عبد العزيز الحسيني - الجيزة - بريطانيا - جمعية سبع سنابل
49. عقيل محمد عقيل أحمد - سوهاج - بريطانيا - مركز البر الإسلامي - ووكنج
50. محمد رجب عبده خليفة - البحيرة - بريطانيا - جمعية سبع سنابل الخيرية
51. بركات محمد أحمد جاد - الشرقية - كندا - المعهد الإسلامي للتعليم
52. إيهاب محمود يوسف الجعيدي - الإسكندرية - كندا - مركز الجزيرة الإسلامي - مونتريال
53. عزت محمود صبري عوض - الدقهلية - كندا - مسجد الرحمة التابع للجمعية الإسلامية الكندية
54. إبراهيم مسعد عبد الحميد - القاهرة - كندا - مسجد الأنصار بلفال - كيبك
55. مصطفى هاشم السيد هاشم - سوهاج - فنزويلا - مسجد الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز
56. عمرو برعي أحمد - القليوبية - فنزويلا - جمعية رابطة العالم الإسلامي
57. محمد متولي علي إبراهيم - الدقهلية - فنزويلا - جمعية مسجد القدس الشريف
58. محمد إسماعيل نور الدين - الشرقية - فنزويلا - المركز الإسلامي الفنزويلي
59. محمد السيد أحمد الطايش - الجيزة - فنزويلا - التجمع الإسلامي الفنزويلي
60. محمود حمدان محمد غلاب - الغربية - فرنسا - مسجد السلام بمدينة ميلوزا
61. عبد الله السيد إبراهيم - الجيزة - فرنسا - المسجد الكبير - ليون
62. محمود رجب عبد العزيز - البحيرة - سلوفينيا - المشيخة الإسلامية بجمهورية سلوفينيا
63. محمود محمد عبد السلام عبد الله - القاهرة - بوليفيا - الجمعية الإسلامية
64. محمد عبد الفتاح محمد محمد - الإسكندرية - بوليفيا - الجمعية الإسلامية
65. حسن محمد عبد المعبود - القاهرة - بلجيكا - مسجد الهداية - شارلروا
66. علي عبد الرحيم توفيق - الإسكندرية - بلجيكا - مسجد الهدى التابع للجمعية الثقافية المغربية
67. خالد أبو العز أبو اليزيد - الديوان - أيرلندا - مركز المصطفى الإسلامي الأيرلندي
68. كمال محمد علي - سوهاج - أيرلندا - مركز المصطفى الإسلامي الأيرلندي
69. السيد سعد السيد محمود - الإسكندرية - الأرجنتين - المركز الإسلامي في بيونس أيريس
70. وليد كامل علي عطية - البحيرة - كولومبيا - الجمعية الإسلامية بمسجد عثمان ابن عفان
71. فرغلي معوض سيد مشعال - أسيوط - المالديف - وزارة الخارجية المالديفية
72. سعيد مصطفى علي طه - الشرقية - النمسا - النادي المصري في فيينا
73. عبد المنصف حامد أمين - الشرقية - روسيا - الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية
74. عبد الفتاح فاروق إبراهيم - المنوفية - سويسرا - الجمعية الثقافية لمسلمي نيو شاتل
75. محمد مصطفى محمد علي - الدقهلية - سنغافورة - مؤسسة التزكية
76. محمد عبد الحكيم محمد - الدقهلية - السويد - مسجد أهل السنة بمدينة هلسنبوري







شهر رمضان

وزير الأوقاف

شركاء النجاح

القراء الموفدين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة