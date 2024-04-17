وزيرة الثقافة و"فودة" يتفقدان تطوير أعمال المسرح المكشوف بمدينة طور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، منذ قليل، أعمال تطوير المسرح المكشوف بمدينة طور سيناء.

وأكدت الدكتورة نيفين، عندنا أكثر من موقع تابع القصور الثقافة بين تطوير وصيانة ورفع كفاءة، وسيتم افتتاح أغلب الموقع الثقافية خلال الفترة المقبلة.

وتفقدت الوزيرة ومحافظ جنوب سيناء، أعمال رفع كفاءة المنطقة حول المسرح المكشوف بتكلفة 35م ليون جنيه، وتضم إنشاء 3حدائق منهم حديقة المسرح المكشوف على على مساحة 55000 متر وحديقة المحافظة وإنشاء اللاندسكيب ومحل الخدمة المنطقة وممشى الدراجات وحديقة 36 وحده على مساحة 85000 متر.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للخدمات الثقافية بالمحافظة عبر التوسع في المشاريع الثقافية في جنوب سيناء من خلال المسارح والمكتبات المتنقلة.

من جهته، أوضح فوده أن المسرح المكشوف خطوة جيدة لزيادة الوعي بجانب كونه متنفسا للأهالي، مطالبا وزيرة الثقافة العمل على إقامة مهرجان للسينما العربية بشرم الشيخ خلال الفترة المقبلة فمدينة السلام تمتلك مقومات فريدة تجعلها مكان مميزا للمهرجانات المختلفة.

رافق الوزيرة و المحافظ اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة وأمل عبدالله رئيس الإدارة المركزية لأقليم القناة وسيناء الثقافي ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.