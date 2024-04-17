الفرقة البدوية تستقبل وزيرة الثقافة و"فودة" خلال زيارة قصر ثقافة طور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبلت فرقة تلقائيين أطفال الطور بجنوب سيناء اليوم، الأربعاء، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء خلال زيارتهم لقصر ثقافة طور سيناء بالاستعراضات السيناوية التي تعبر عن طبيعة الفنون البدوية.

كما قدمت فرقة تلقائيين كبار جنوب سيناء وفرقة جنوب سيناء و للفنون الشعبية بعض الفقرات الاستعراضية واستمعت لقصيدة وطنية من إحدى الأطفال والتي نالت إعجاب وزيرة الثقافة.

وأثنت وزيرة الثقافة على مواهب أبناء جنوب سيناء المتنوعة مشيدة بدور محافظ جنوب سيناء في رعاية هذه المواهب وسعيه الدائم لتوفير الخدمات الترفيهية التي تقدم لسكان المحافظة من قبل قصر الثقافة على مستوى المدن من خلال الحفلات التي تقام في الساحات والميادين، وورش العمل الفنية المختلفة التي تعمل على تنمية المواهب في كافة المجالات.

ووجهت وزيرة الثقافة بضرورة رفع كفاءة قصر ثقافة مدينة طور سيناء على أن يجري البدء بتطوير المسرح الشتوي وتزويده بكافة الإمكانيات الحديثة ليصبح سينما مفتوحة تستقبل المواطنين على مدار العام مع تطوير ورفع كفاءة كراسي المسرح البالغ عددها 320 كرسيا.

وأكد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء على رعايته المستمرة للموهوبين من أبناء المحافظة، وحرصه على توفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية لتنمية مواهبهم والاستفادة منهم في إقامة الحفلات خلال الأعياد ولمناسبات خاصة أن المحافظة تزخر بالمواهب.

جاء ذلك بحضور عمرو البسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للمشروعات ومبروك الغمريني رئيس مدينة الطور، و أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي وأحمد فريح، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء.



الفرقة البدوية الشعبية تستقبل وزيرة الثقافة ومحافظ جنوب سيناء



الفرقة البدوية الشعبية تستقبل وزيرة الثقافة ومحافظ جنوب سيناء



الفرقة البدوية الشعبية تستقبل وزيرة الثقافة ومحافظ جنوب سيناء



الفرقة البدوية الشعبية تستقبل وزيرة الثقافة ومحافظ جنوب سيناء