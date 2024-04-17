مصرع شاب وإصابة 2 فى حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين، اليوم، الأربعاء، في حادث انقلاب دراجة نارية "موتسيكل"، بطريق قرية سيلا بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضرا بالواقعة.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطاراً مأمور مركز شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بانقلاب دراجة بخارية بطريق سيلا الزراعي بالفيوم، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين ، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وانتقل ضباط مركز شرطة أول الفيوم وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين، إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على الدراجة فانقلب في نهر الطريق.

وتم استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي المركزي ، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم، تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفى لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر أسرته.