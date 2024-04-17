محافظ كفر الشيخ يتفقد رصف شوارع المحافظة.. وبدء إنشاء 13 مشاية فى بلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال الرصف الجارية فى شوارع عاصمة المحافظة، منها شارع صلاح سلامة بطول 180 متر، وشارع الحرفيين 270 مترا، وشارع الدستور 420 مترا، وشارع ممدوح صقر 85 مترا، وشارع الجمهورية بطول 610 مترا، شارع صلاح سالم بطول 610 مترا، وشارع الثورة، وشارع دنشواى، وشارع عرابى، بتقسيم عمارات الأوقاف أمام البنك الأهلى"، الشوارع المقابلة، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة التنفيذ، وفقًا للجدول الزمني المحدد، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2023م.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالى 2024/2023م، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتاً أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على الإلتزام بمواعيد العمل وتحقيق الإنضباط في العمل والتعايش مع مشاكل المواطنين، ورفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانياً، وإزالة الأرصفة المخالفة والالتزام بخطوط التنظيم المعتمد وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، مؤكداً أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن في السير والمرور فى شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات (الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي)، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع موضحاً بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، مؤكداً حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء محافظة كفر الشيخ.

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال إنشاء 13 مشاية بجميع شواطئ مصيف بلطيم، للتسهيل على المواطنين الوصول للشاطئ، وخاصةً كبار السن وذوى الهمم والاطفال، وذلك تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

كلف محافظ كفرالشيخ، باستمرار أعمال تطوير البنية التحتية والمرافق العامة بمصيف بلطيم ورفع كفاءة الأرصفة في المدينة لتسهيل حركة المركبات والمشاة، ورفع مستوى النظافة بكورنيش مصيف بلطيم

وجه محافظ كفرالشيخ بالتنسيق المستمر مع خدمات الشرطة والأمن للتأكد من أمان المصطافين والعمل على راحتهم، مع تعزيز الخدمات الصحية والطبية والاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة، مع توفير لوحات إرشادية ومعلومات عن المصيف والخدمات المتاحة والأرقام المحددة للتواصل مع المصطافين وتحسين الخدمات المقدمة لهم على مدار 24 ساعة.



جانب من لأعمال الرصف



رصف الشوارع بكفر الشيخ



رصف الشوارع غرب مدينة كفر الشيخ



إنشاء مشايات بشواطئ مصيف بلطيم



انشاء مشايات بمصيف بلطيم