محافظ المنيا يضع حجر أساس مشروع موقف إقليمى على مساحة 5 أفدنة بالمنيا الجديدة

المنيا-حسن عبد الغفار

قام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء يرافقه اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بوضع حجر أساس مشروع "الموقف الإقليمي للمحافظة" بمدينة المنيا الجديدة، حيث سيقام المشروع على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة قدرها 287 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذبا وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ،المهندس طارق عرفة رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق الصحراوية ،المهندس حلمي زيدان المدير التنفيذي لشركة النيل العامة للطرق الصحراوية ،المهندس محمود حلمي العضو المنتدب للكباري والانشاءات بشركة النيل، المهندس وائل مختار وكيل وزارة الإسكان, المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة ، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا.

أكد المحافظ ان مشروع إنشاء الموقف الإقليمي بالمحافظة يأتي انطلاقا من تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الاهتمام بإنشاء مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد وضمن جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الانتقال بين المحافظات، لافتاً إلى ان المشروع تنفذه شركة النيل العامة للطرق الصحراوية احدى شركات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى التابعة لوزارة النقل وإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

أوضح المحافظ ان المشروع يتمتع بموقع استراتيجي وحيوي هام بجوار إدارة المرور بمدينة المنيا الجديدة، كما سيسهم في تيسير الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام والقضاء على المواقف العشوائية التي تؤدي إلى الفوضى وإرباك الحالة المرورية، فضلاً عن زيادة تعمير المنطقة وخلق فرص عمل جديدة مع مراعاة عدد من الشروط والمعايير التي تحقق تلك الأهداف.

من جانبه، استعرض المهندس محمود أحمد حلمى العضو المنتدب للكباري والإنشاءات بشركة النيل، مكونات المشروع والذي سيقام على مساحة ٥ أفدنة بما يعادل 21000 م2 بمدينة المنيا الجديدة ، ويضم مبنى ادارى بمساحة 1180 م2 يتكون من دور أرضي / دور أول ، سور حول الموقع العام للموقف بطول 595 م ، عدد 2 غرفة (كهرباء ـ مولدات) بمساحة 80م2 ، عدد 5 مواقف للحافلات، عدد 2 موقف ميكروباص، عدد 2 موقف انتظار سيارات ، موقف محلى ، مبنى للورشة بمساحة 60 م2، مكتب أمن ووحدة للإطفاء و أخرى للإسعاف .

من الجدير بالذكر، أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر يعتمد على تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات أبناء الصعيد الأساسية في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والنقل، الكهرباء و الانارة، تحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، دعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية .

