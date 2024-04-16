محافظ المنيا يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والإعدادية

المنيا - حسن عبد الغفار

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتي ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

أكد المحافظ علي ضرورة الاستعداد التام واتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية لتوفير الأجواء الملائمة للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، موجهاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المشددة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحان آمنة وملائمة للطلاب، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

من جانبه، أوضح حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المرحلة الابتدائية للصفوف ( الرابع والخامس والسادس ) ستبدأ يوم 8 مايو حتي 14 مايو، والصف الأول والثاني الاعدادي من يوم 8 مايو حتي 13 مايو، والصف الثالث الاعدادي العام من 15 مايو حتي 21 مايو، والصف الأول الثانوي يبدأ من 8 مايو وحتى 22 مايو ، والصف الثاني الثانوي يبدأ من 9 مايو وحتى 23 مايو، وستجري امتحانات النقل للتعليم الفني ( تجاري – صناعي- زراعي) خلال الفترة من 29 ابريل وحتي 22 مايو.