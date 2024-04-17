محافظ السويس يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب لمحافظات القناة

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمكتبه اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ.



وخلال اللقاء تم استعراض خطة عمل شركة محافظات القناة وأعمال التجديد والإحلال والتطوير لعدد من مشروعات في مجال المياه والصرف الصحي التي تنفذ على أرض محافظة السويس خلال هذه الفترة، كذلك تم مناقشة الخطة الاستثمارية الحالية والتأكيد علي رفع معدلات التنفيذ للانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة فى المواعيد المحددة طبقا للخطة الزمنية الموضوعة.

كما تم مناقشة تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل بحى الجناين بالتعاون بين محافظة السويس وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة خلال الفترة المقبلة لخدمة قطاع عريض من المواطنين بحى الجناين.

وشدد المحافظ علي ضرورة استمرار أعمال صيانة الشبكات وخطوط الصرف والمياه بالتوازي مع اقامة المشروعات وأعمال التطوير للمحطات والخطوط والشبكات بالسويس لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى السويس فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة أن الشركة تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى آمن بأعلى مستويات الجودة، مقدما الشكر للواء عبدالمجيد صقر لمجهوداته الضخمة ومساهمته الكبيرة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى لمواطنى محافظة السويس.