محافظ الدقهلية يناقش سبل التيسير علي المواطنين بشأن إنهاء ملفات التصالح

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا لمجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التيسير علي المواطنين بشأن انهاء ملفات التصالح، بنطاق المحافظة فيما يتعلق باحداثيات المواقع المتصالح عليها بنطاق المحافظة.

وأكد "مختار" علي ضرورة استيفاء طلبات التصالح خاصة فيما يتعلق بتقديم شهادة الاحداثيات المقررة للمواقع المتصالح عليها كل في نطاقه وذلك برسوم ميسرة تخفيفا للعبئ عن المواطنين،مشيرا لسرعة الانتهاء من اعداد مقترح تخفيض رسوم الاحداثيات المشار اليها عملا علي راحة المواطنين.

وقال "مختار" إن التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح اي مؤسسة او منظومة، وأشار "مختار" إلي ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبه ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.

واوضح "مختار" ان هناك 6 أشهر كحد اقصي للانتهاء من جميع ملفات التصالح علي مستوي المحافظة، والبالغ عددهم 164 الف ملف، قد تزداد الي 200 الف ملف وفقا لما هو متوقع استقباله من طلبات جديدة، وأكد مختار علي ان العمل بروح الفريق الواحد من أجل الإنتهاء من جميع ملفات التصالح في اقل مدة زمنية لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم.

حضر الاجتماع وكلاء وزرات الاسكان والطرق ورؤساء مجالس ادارات شركات مياة الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات ومديروا عموم الشئون المالية والادارية والقانونية والهندسية والحسابات ومركز معلومات شبكات المرافق.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين بالمحافظات فى التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون ،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.