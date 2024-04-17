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مجلس الوزراء: الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

الأربعاء، 17 أبريل 2024 12:03 م
مجلس الوزراء: الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بأن يكون يوم الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.







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