مجلس الوزراء: الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بأن يكون يوم الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.
مجلس الوزراء: الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناءالأربعاء، 17 أبريل 2024 12:03 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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