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موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2024.. باليوم والتواريخ

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 01:03 م
موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2024.. باليوم والتواريخ مواعيد الأعياد والإجازات الرسمية
كتب محمود راغب

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يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية ،  خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة .

وفيما يلى الأعياد والإجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام الميلادى 2024:

- عيد تحرير سيناء:

الخميس 16 شوال
25 أبريل 2024

- عيد العمال:

الأربعاء 22 شوال
1 مايو 2024

- شم النسيم:

الإثنين 27 شوال
6 مايو 2024

- وقفة عيد الأضحى "وقفة عرفات":

السبت 9 ذو الحجة
15 يونيه 2024

- عيد الأضحى المبارك :

الأحد 10 ذو الحجة
16 يونيه 2024

- عيد الجلاء 1956:

الثلاثاء 12 ذو الحجة
18 يونيه 2024

- ثورة 30 يونيه 2013 :

الأحد 24 ذو الحجة
30 يونيه 2024

بمناسبة رأس السنة الهجرية

- الإثنين 8 يوليو

عيد ثورة 23 يوليو 1952 

- الثلاثاء 23 يوليو

المولد النبوي الشريف

- الإثنين 16 سبتمبر

عيد القوات المسلحة (6  أكتوبر 1973)

- الأحد 6 أكتوبر

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