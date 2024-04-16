موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2024.. باليوم والتواريخ

يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية ، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة .
وفيما يلى الأعياد والإجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام الميلادى 2024:
- عيد تحرير سيناء:
الخميس 16 شوال
25 أبريل 2024
- عيد العمال:
الأربعاء 22 شوال
1 مايو 2024
- شم النسيم:
الإثنين 27 شوال
6 مايو 2024
- وقفة عيد الأضحى "وقفة عرفات":
السبت 9 ذو الحجة
15 يونيه 2024
- عيد الأضحى المبارك :
الأحد 10 ذو الحجة
16 يونيه 2024
- عيد الجلاء 1956:
الثلاثاء 12 ذو الحجة
18 يونيه 2024
- ثورة 30 يونيه 2013 :
الأحد 24 ذو الحجة
30 يونيه 2024
بمناسبة رأس السنة الهجرية
- الإثنين 8 يوليو
عيد ثورة 23 يوليو 1952
- الثلاثاء 23 يوليو
المولد النبوي الشريف
- الإثنين 16 سبتمبر
عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)
- الأحد 6 أكتوبر
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