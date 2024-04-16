موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2024.. باليوم والتواريخ

كتب محمود راغب

يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية ، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة .

وفيما يلى الأعياد والإجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام الميلادى 2024:

- عيد تحرير سيناء:

الخميس 16 شوال

25 أبريل 2024

- عيد العمال:

الأربعاء 22 شوال

1 مايو 2024

- شم النسيم:

الإثنين 27 شوال

6 مايو 2024

- وقفة عيد الأضحى "وقفة عرفات":

السبت 9 ذو الحجة

15 يونيه 2024

- عيد الأضحى المبارك :

الأحد 10 ذو الحجة

16 يونيه 2024

- عيد الجلاء 1956:

الثلاثاء 12 ذو الحجة

18 يونيه 2024

- ثورة 30 يونيه 2013 :

الأحد 24 ذو الحجة

30 يونيه 2024

بمناسبة رأس السنة الهجرية

- الإثنين 8 يوليو

عيد ثورة 23 يوليو 1952

- الثلاثاء 23 يوليو

المولد النبوي الشريف

- الإثنين 16 سبتمبر

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

- الأحد 6 أكتوبر