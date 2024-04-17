للعاملين بالكهرباء ومياه الشرب.. اعرف 8 زيادات يإعانات نقابة المرافق

كتبت آية دعبس

تصرف النقابة العامة للعاملين بالمرافق، برئاسة هشام فؤاد، عددا من الإعانات لأعضاء النقابة العاملين فى قطاعات مياه شرب والكهرباء والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وقد اتخذت قرارا بزيادة قيمتها مؤخرا لتُصبح على النحو التالى:

1- زيادة إعانة الوفاة الإصابية من النقابة العامة من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، تُصرف للورثة أثر إصابة العمل.

2- زيادة إعانة الوفاة "الأب – الأم" من 60 جنيها إلى 150 جنيها.



3- زيادة إعانة بلوغ سن المعاش من 180 جنيها إلى 300 جنيه.

4- زيادة إعانة حالة وفاة العضوة من 200 جنيه إلى 400 جنيه.

5- زيادة إعانة الزواج "عضو أو عضوة" من 100 جنيه إلى 150 جنيها.

6- زيادة إعانة فى حالة وفاة "الزوج أو الزوجة" من 80 إلى 150 جنيها.

7- زيادة إعانة وفاة أحد الأبناء تم زيادتها من 80 إلى 150 جنيها.

8- زيادة إعانة زيارة المستشفى من 40 إلى 80 جنيها.

وكان قد وافق مجلس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، على زيادة قيمة الاشتراك الشهري من 3 جنيهات ليصبح 6 جنيهات شهريا حيث يتم خصم نسبة 60 % من قيمة الاشتراك لصالح اللجنة النقابية و 30% لصالح النقابة العامة و 10% الصالح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وفقا لمواد قانون المنظمات النقابية واللوائح الاسترشادية وسيتم زيادة الإعانات من اجل تدعيم وتحسين الخدمات النقابية المقدمة للعاملين.