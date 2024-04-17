كاميرون: الرد الإسرائيلى على إيران يجب أن يكون ذكيا ولا يصعد الصراع

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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأربعاء إن أي رد إسرائيلي على الهجمات الإيرانية يجب أن يكون ذكيا ومصمما للحد من تصعيد الصراع.



وتابع أن لا أحد يريد رؤية هذا الصراع ينمو ويمتد، مضيفا أن هناك حاجة حقيقية للعودة للتركيز على "حماس" وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات ووقف القتال في غزة، وذلك في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية خلال زيارته لإسرائيل.



كما دعا كاميرون إلى فرض عقوبات بشكل منسق على إيران وإظهار جبهة موحدة ضدها، قائلا إنها "تقف وراء الكثير من الأنشطة الخبيثة في هذه المنطقة".