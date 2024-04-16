فريق طبى بمستشفى سوهاج الجامعى ينجح فى إنقاذ شاب تعرض لعدة طعنات بالرقبة والظهر

سوهاج محمود مقبول

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن فريق طبي بوحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة بالمستشفي الجامعي الجديد، نجح في إنقاذ حياة الشاب "أ.ف" الذي يبلغ من العمر 45 عاماً، وتعرض لعدد 10 طعنات متفرقة بالرقبة والظهر ونزيف بالرقبة.

وأضاف النعماني أنه علي الفور قام أطباء قسم الإستقبال والطوارئ بعمل ما تتطلبه حالة المصاب من انعاش وإجراءات طبية أولية للسيطرة علي النزيف، حتي دخوله الي غرفة العمليات بشكل عاجل، حيث خضع الشاب لإجراء عدة عمليات جراحية دقيقة وخطيرة، وذلك بالتعاون بين أطباء وحدة جراحه الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة وجراحة الأنف، وقسم الأذن والحنجرة و التخدير، مضيفاً انه تم خروج المريض من غرفة العمليات بحالة جيدة الى القسم الداخلي حيث يتلقى الرعاية اللازمة ما بعد العمليات.

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أنه على الفور تم مناظرة الحالة وعمل الاسعافات الاولية الطارئة لإنعاش المصاب، واستدعاء التخصصات المعنية بالحالة و عمل الإشاعات اللازمة والتى على آثرها تبين أن المصاب يعانى من طعن نافذ بالرقبة ترتب عليه حدوث قطع بالمرىء و نزيف و تجمع دموى بالرقبة و قطع بالضفيرة العصبية بالذراع الأيسر و عليه فقد تقرر دخول المصاب غرفة العمليات، حيث تعامل معه الأطباء بحرفية شديدة للسيطرة على النزيف، وضبط العلامات الحيوية للمصاب.

وأوضح الدكتور كمال الشرقاوي رئيس قسم الجراحة العامة، أنه في تحدي جديد تواجهه وحدة جراحة الوجة والفكين ومواصلة عملها الدؤوب فى انقاذ حياة المرضى، حيث وصل المصاب فى حالة صدمة، وكان بإستقباله أطباء الجراحة العامة وجراحة الوجه والفكين، فتم تشكيل لجنة طبية ونقل المريض الى غرفة العمليات المشتركة نتيجة تعرضه لعدة جروح طعنية متفرقة بالرقبة والوجه والظهر، أدت إلي قطع في المرئ والبلعوم والغدة الدرقية.

الفريق الطبى أثناء الهملية