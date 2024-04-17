عيش شمسى لا يتلف أبدا.. شاهد كنوز الصعيد بمتحف الجدارية الريفية.. فيديو وصور

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من الجدارية الريفية بوسط محافظة قنا، والتي تعبر عن مظاهر الريف والطقوس الخاصة بالخبيز والزراعة والألعاب الشعبية.

وتحتوي الجدارية على منحوتات فنية تعبر عن الحياة الريفية الأصيلة التى تمثلت في الفرن البلدى المصنوع من الطين، بأدواتها مثل المطرحة التى تستخدم لوضع الخبز داخل الفرن و"المقارص"، وهي الألواح التي تحمل الخبز، فضلا عن بعض الأدوات الأخرى، مثل المغرفة والقسط، والقرمة والمفراك، الكلوب للإضاءة، الرحايا التى تطحن القمح، الزير، والبلاص وغيرها من الأدوات البدائية التي كانت تستخدم في الماضي داخل المنزل الريفي بمحافظة قنا.

كما تحتوي الجدارية على ساقية للمياه، وهي مصدر المياه للزراعات وطلبة مياه، وألعاب شعبية للأطفال، ومنازل ريفية، وعربة الغاز والأدوات التي كانت تستخدم قديما، ويلتقط الزائرين صورا تذكارية بجوار الجدارية.

صعيدي يجلس بجوار العيش الشمسى



الفرن البلدي لخبز العيش الشمسى



صعيدية تخبر العيش



براميل جاز