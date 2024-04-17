اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رفع درجة الاستعداد تحسبا لرياح محملة بالأتربة فى قنا.. وارتفاع فى درجات الحرارة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 11:50 ص
رفع درجة الاستعداد تحسبا لرياح محملة بالأتربة فى قنا.. وارتفاع فى درجات الحرارة رفع درجة الاستعداد القصوى
بث مباشر قنا صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة قنا لرصد حالة الطقس وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتقلبات جوية وطقس غير مستقر.


وكانت قد أعلنت محافظة قنا عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن موجة الرياح الجنوبية الغربية التي قد تكون مثيره للرمال والأتربة على بعض المناطق الصحراوية، وذلك بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي تبدء من اليوم وحتى انتهاء فترة التحذير.


وكلف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، بالتواصل الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، وربطه مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية ومجالس المراكز والمدن، و تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق، مع التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.







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