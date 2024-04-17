عيد ميلاد بورسعيد.. هنا وقف ملوك وأمراء العالم يحتفلون بافتتاح قناة السويس.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم الأربعاء، من داخل حديقة الأميرة فريال التاريخية، والتي شهد مكانها حضور أمراء وملوك العالم في حفل افتتاح قناة السويس القديمة، وذلك تزامناً مع شهر أبريل الذي تأتي معه ذكرى إنشاء مدينة بورسعيد.

وتُعد "حديقة فريال" إحدى مظاهر وأماكن مصر الجميلة في محافظة بورسعيد، والتي وطأ الأمراء والملوك ورجال الدين في العالم بأقدامهم على أرضها لحضور حفل افتتاح قناة السويس القديمة "الممر الملاحي العالمي"، وفي الحاضر يستمتع أهل المدينة والزوار من كافة المحافظات المصرية.

وارتبط تاريخ حفر قناة السويس بإنشاء مدينة بورسعيد في 25 أبريل عام 1859 في عهد الخديوى سعيد، ليكون بذلك يوم عيد ميلاد المحافظة.

وأنشئت حديقة فريال التاريخية بحى الشرق ببورسعيد على مساحة 21904 أمتار وهي شاهد على تاريخ بورسعيد، وتم افتتاح قناة السويس في مكانها بحفل مهيب حضر فيه أمراء وملوك العالم، وسميت بهذا الإسم نسبة للأميرة فريال كبرى بنات الملك فاروق الأول.

وتتكون الحديقة من 3 منصات بمساحات خضراء تحاكي المنصات التي أُنشئت وقت الإفتتاح، وخصصت المنصة الكبرى وقتها للملوك والأمراء، والثانية لرجال الدين الإسلامي ومنهم الشيخ مصطفى العروسي والشيخ إبراهيم السقا، وخصصت الثالثة لرجال الدين المسيحي، وبها مساحات خضراء وورد وأزهار بألوان زاهية وأشكال رائعة.

وجاءت الحديقة في إطار مبادرة "حدائق بلا أسوار"، وتضمنت أعمال التطوير مساحات خضراء وزهور ونباتات وأشجار بأشكال جمالية، وطاحونة حمراء تكون مركزًا لكاميرات المراقبة، وكوبرى خشبى.

كما تم تصميم عدد من الجداريات التي تحكي مقتطفات تاريخية للحديقة وتاريخ بورسعيد بالإضافة إلى مسرح، ومسجد على الطراز الأندلسي، وأماكن جلوس خاصة لكبار السن، وأعمدة ديكورية، وتم رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالحديقة وطلاء واجهات العمارات، كما يوجد بالحديقة نظام مراقبة كاميرات متكامل وشركات متخصصة في النظافة والأمن.

ويتوافد الآلاف علي الحديقة أسبوعياً من أهالي محافظة بورسعيد، والزوار من المحافظات المصرية الذين وضعوا حديقة فريال إحدى المحطات الخاصة بالبرنامج الخاص بهم.



الورد والمساحات الخضراء



زراعات حديقة فريال



ماكيت الفنار



ممرات الحديقة



منصة فريال



ميدان الحديقه_1