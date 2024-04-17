طوابير الخير لتوريد المحصول الذهبي.. شاهد فرحة توريد القمح بصوامع القليوبية.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من داخل صوامع بنها بمحافظة القليوبية، والتي شهدت بدء موسم توريد المحصول الذهبي "القمح"، حيث بدأ المزارعين والموردين في التوافد علي الصوامع للتوريد، في موسم الفرحة والخير الذي يعم علي الجميع.

وفي هذا السياق كشف عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه تم الانتهاء من تجهيز مواقع توريد القمح بمحافظة القليوبية، والتي بلغ عددها 12 موقعا، كم تضمن كل موقع سعة تخزينية للقمح، وذلك استعدادا لبدء موسم توريد المحصول الذهبي من حقول ومزارع المحافظة لتلك الصوامع والشون، حيث بلغت السعة التخزينية بالكامل لتلك المواقع 215740.8 طنا، والتي جاءت على النحو التالي:

أولا: مواقع تابعة لشركة مطاحن شمال القاهرة: "صوامع مسطرد وتبلغ السعة التخزينية لها 20 ألف طن، وصومعة الهدي وتبلغ السعة التخزينية لها 6 ألاف طن، وبنكري الهدي 2 ، 3 وتبلغ السعة التخزينية لهما 26517 طنا، ومركز تجميع الهدي وتبلغ السعة التخزينية له 5 ألاف طن".

ثانيا: مواقع تابع لوسط وغرب الدلتا: "مركز تجميع مطحن بنها وتبلغ السعة التخزينية له 7384 طن"، ومواقع تابعة للشركة المصرية للصوامع والتخزين: "صومعة عرب العليقات وتبلغ السعة التخزينية لها 70 ألف طن"، ومواقع تابعة لنك التنمية والائتمان الزراعي: "صوامع بنها وتبلغ السعة التخزينية لها 50 ألف طن، وصومعة شبرا وتبلغ السعة التخزينية لها 25 ألف طن، وهنجر شبلنجة وتبلغ السعة التخزينية له 960 طن، وهنجر شبين وتبلغ السعة التخزينية له 960 طن، وهنجر كفر شكر وتبلغ السعة التخزينية له 1920 طن، وشونة كفر سعد بحيري 2000 طن".

وأضاف المستشار عيد عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أنه تم عقد عدة اجتماعات مسبقة من قبل مديرية التموين بالقليوبية مع كبار موردي القمح بالمحافظة وممثلين عن المطاحن وبحضور العميد محمد الشربيني رئيس مباحث مديرية التموين بالقليوبية، ومدير الرقابة التموينية، ورئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية، حيث تضمنت هذه الاجتماعات العمل على تذليل جميع العقبات والمشاكل أمام التجار وكبار الموردين، وتلاشي جميع أخطاء للعام السابق، والعمل على سهولة التوريد والتداول للقمح، مشيرا إلى أن المحافظة تستقبل أقماح من محافظات "الشرقية وكفر الشيخ والغربية"، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين.

وتابع وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن مديرية التموين بالقليوبية، أحرزت مواقع متقدمة خلال العام الماضي بين محافظات الجمهورية بموسم توريد القمح، حيث أن المستهدف العام الماضي من توريد القمح المحلي للصوامع والشون حوالي 61 ألف طن، بينما تم توريد ما يزيد عن 89 ألف طن من القمح المحلي خلال العام الماضي، وهو ما يزيد عن المستهدف بنسبة 148%.

ومن ناحيته كشف المهندس رجب الشحات وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إلى أنه بلغ إجمالي عدد المساجات المنزرعة بمحصول القمح على مستوى محافظة القليوبية لموسم 2023 / 2024، 39164 فدان، موزعة كالتالي 36179 فدان ائتمان، وكذلك 2985 فدان إصلاح زراعي، مشيرا إلى أنه يتم بشكل دوري متابعة أعمال الحصاد ورصد ذلك بالفدان، وأيضا رصد عملية الدراس التي تتم بالحقول قبل بدء عملية التوريد للمحصول.



توريد القمح بالقليوبية



توريد القمح بالقليوبية

توريد القمح بالقليوبية

توريد القمح بالقليوبية