طقس اليوم.. ارتفاع ملحوظ فى الحرارة بقيم تصل 6 درجات والعظمى بالقاهرة 36

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5: 6 درجات على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

ومتوقع اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى مدن القناة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 18، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.