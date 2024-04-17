ضبط 173 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

شنت مديرية الطب البيطري بسوهاج، برئاسة الدكتور أحمد حمدى وكيل الوزارة، وتحت إشراف الدكتورة اماني عبد العزيز مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية، حملة مكبرة على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك بالاشتراك مع مباحث التموين بحضور الدكتور علي فراج والدكتور ريمون فايز أطباء إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية، وتم ضبط 173 كيلو لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك وتم التحفظ علي المضبوطات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

وشدد الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها حفاظا على صحة المواطن ، وذلك بناء على توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

