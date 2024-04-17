وكيل صحة سوهاج يحيل جميع العاملين بوحدتى الأحايوة والعيساوية شرق للتحقيق العاجل

سوهاج محمود مقبول

قرر الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، إحالة جميع العاملين بوحدتي الأحايوة والعيساوية شرق للتحقيق العاجل لعدم الإنضباط والالتزام في العمل، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي زار خلالها 5 وحدات لطب الأسرة تابعة لمركز أخميم شرق المحافظة وهي وحدات طب الأسرة باللحايوة شرق ، والعيساوية شرق ، والكولا، والسلاموني والحواويش وخلال الزيارة.

كما قرر وكيل الوزارة إحالة عدد من العاملين بوحده الكولا ايضاً لعدم الانتظام و أشاد وكيل صحة سوهاج بإلتزام الفرق الطبية والإدارية بوحدتي السلاموني والحواويش وانتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالوحدتين.

جاءت الجولة بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بجميع ارجاء المحافظة .

وعلى جانبا اخر تابع وكيل صحة سوهاج سير العمل بمستشفى أخميم المركزي وتفقد خلالها عيادة الجراحة والعظام والروماتيزم والأنف والأذن والرمد والنساء والأطفال مشيدا بتواجد الأطباء و الأطقم الفنية والإدارية و اقبال المواطنين بالعيادات الخارجية كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي ووحده العلاج الطبيعي والصيدلية مشيداً بنسب التردد العالية للمواطنين واقبالهم على الحصول على الخدمة الطبية بالمستشفى.