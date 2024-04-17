ضبط مخدرات بقيمة 1.5 مليون جنيه بالأسكندرية فى حملات أمنية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة عاطل بالإسكندرية بقصد الإتجار، حيث تقدر قيمتها المالية بـ1,570 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1,570 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.