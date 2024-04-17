ضبط عامل أستولى على 1.3 مليون جنيه من 7 أشخاص بزعم تسفيرهم للخارج بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، من ضبط عامل لقيامه بأعمال النصب والاحتيال 7 أشخاص يقيمون بدائرة قسم ثان سوهاج والاستيلاء على 1.300 مليون جنيه منهم بزعم مقدرته علي تسفيرهم لدولة الكويت للعمل هناك إلا أنه لم يفى بوعده.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود محضرا محررا بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو أبو بكر ع ا ب 58سنة ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج و" 6 " آخرين بتضررهم من المدعو محمود س ع م 33 سنة عامل ومقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهما بلغت جملتها 1.300.000 مليون وثلاثمائة ألف جنيهاً بزعم مقدرته علي تسفيرهم لدولة الكويت للعمل هناك إلا أنه لم يفى بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولي عليها.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.