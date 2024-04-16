السجن المؤبد لعاطلين والمشدد 15 سنة لآخرين بتهمة سرقة توك توك بالإكراه فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، مساء الثلاثاء بمعاقبة المتهم "م.م" عاطل و"م.غ" عاطل بالسجن المؤبد، كما عاقبت المتهم "خ.م"و"ف.ا" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بسرقة الدراجة النارية والهاتف المحمول من الطفل المجنى عليه "م.ا" بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طهطا، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بسرقة التوك توك الخاص بوالد الطفل المجنى عليه، وذلك أثناء قيادة الطفل التوك توك بأن قاموا بتكبيله والتعدى عليه وإشهار السلاح فى وجهه، وتمكنوا من سرقة الدراجة النارية والهاتف المحمول تحت تهديد السلاح و بالإكراه.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.