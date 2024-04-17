ضبط المتهمين بالاعتداء على طالبين وسرقتهما فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بالاعتداء على طالبين وسرقة متعلقاتهما في مدينة 6 أكتوبر، وتبين أنهم 3 عاطلين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض طالبين لاعتداء، وسرقة متعلقاتهما في مدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة، 3 عاطلين تم تحديد هويتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم فتحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.