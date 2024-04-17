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شاهد أحدث صور لمشروع الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع

الأربعاء، 17 أبريل 2024 01:00 ص
شاهد أحدث صور لمشروع الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع محطة الأقصر
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، وينشر اليوم السابع أحدث صور للخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع أكتوبر / أسوان/ أبوسمبل بطول 1100 كيلو متر.

وشبكة القطار الكهربائى السريع التى ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية فى (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية) وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) فى مصر، مثل خدمة المناطق السياحية فى الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى فى مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء فى الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات 

وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكى – مستقبل مصر -... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير. 

بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة فى تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى، كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائى السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

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القطار السريع

القطار الكهربائي السريع

الخط الثاني للقطار السريع

النقل



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