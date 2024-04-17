شاب يحول نفسه "مانيكان" ليعرض البضائع بأحد الشوارع فى بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، مساء اليوم الأربعاء، من شارع سعد زغلول "الثلاثينى" - أحد الشوارع التجارية في محافظة بورسعيد، لشاب يُبدع فى طريقة عرض البضائع.

وظل الشاب البورسعيدى محمد علاء، صاحب الـ17 عاما، والذى يطمح أن يكون ممثلاً مشهوراً، واقفاً على كرسى صغير، ويحمل شماعات من الطرح "السلعة التى يعمل بها"، ليجذب الزبائن المارة بالشارع.

واندهش المارة فى شارع الثلاثينى من الشكل الذى تواجد عليه الشاب البورسعيدى، ويقفوا أمامه وينظروا إليه ومنهم من يقف ويسأل عن البضاعة المعروضة وأسعارها، فيقوم بالإجابة زميل له آخر بالمحل أو صاحب البضائع نفسه.

واشتهر محمد علاء بين أصحاب المحلات التجارية، بأن جعل نفسه مانيكان أمام الزبائن ليجذبهم ويشجعهم على الشراء، ومنهم من يتناول المشهد بضحك وسخرية، وآخرين يتناولوه بتشجيع على مجهوده المبذول فى لفت انتباه الزبائن.





وتشتهر محافظة بورسعيد بأنها محافظة تجارية تنتشر فيها الأسواق لبيع البضائع الأجنبية مثل : الثلاثيني، التجاري، الحميدي، وسوق الملابس المستعملة أمام سوق الأسماك الحضاري ببورسعيد.



الشاب البورسعيدي



الشاب المانيكان



الشاب خلال وقوفن



الشاب يقف المانيكان