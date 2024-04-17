محافظ بورسعيد يبحث آليات تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخالفات

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعا لبحث آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، "رسوم النظافة"، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ،الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة ،و قيادات المحافظة التنفيذية ورؤساء والأحياء، و مديري المديريات.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع شرح تفاصيل القرار والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة وتحصيل الرسوم بشكل عادل ومنصف من جميع المواطنين، كما ناقش الاجتماع آليات الرقابة على عملية التحصيل وضمان وصول الخدمات للمواطنين بالمستوى المطلوب.

وأكد محافظ بورسعيد علي ضرورة تدقيق وحصر البيانات وتسجيل العقارات الخاضعة لفرض رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات،و تحديد قيمة الرسوم المستحقة على كل عقار، وفقًا للتصنيفات الموضحة بالقرار، وذلك بالتنسيق مع مديرية الكهرباء، و بمتابعة كل حي من أحياء المحافظة لعمليات التحصيل .

كما وجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة داخل كل حي من الأحياء المحافظة والعمل طبقا لقرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع مديرية الكهرباء ،لمراجعة وتدقيق البيانات لجميع المؤسسات الخدمية الحكومية والخاصة ، مع توعية المواطنين بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات «رسوم النظافة» .

وعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي و آخر مستجدات إقامة المجمع الصناعي الثالث للشباب بجنوب بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، الدكتور منصور بكرى السكرتير العام، واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية والمهندس عماد البرشا وكيل وزارة الإسكان، المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، والشركات المنفذة للمشروعات .

واستمع المحافظ لمعدلات ونسب سير العمل داخل مجمع الصناعات الثالث الجديد 3 يوليو، وأعمال رصف الطرق المحيطة بالمجمع ، وتوصيل جميع المرافق بالتنسيق مع الحماية المدنية وتسهيل جميع إجراءات تسليم المصانع للشباب، والذى يأتى فى إطار النهضة الاقتصادية التى تشهدها بورسعيد مؤخراً.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال توصيل جميع المرافق بمجمع الصناعات الثالث، بالتنسيق مع الحماية المدنية ،موجها ببدء تسهيل إجراءات تسليم المصانع لأصحابها ، وذلك استعدادا لبدء و تشغيل المجمع الصناعي في اقرب وقت .