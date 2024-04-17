محافظ بورسعيد يبحث آليات تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخالفات

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعا لبحث آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، "رسوم النظافة"، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ،الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة ،و قيادات المحافظة التنفيذية ورؤساء والأحياء، و مديري المديريات.
واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع شرح تفاصيل القرار والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة وتحصيل الرسوم بشكل عادل ومنصف من جميع المواطنين، كما ناقش الاجتماع آليات الرقابة على عملية التحصيل وضمان وصول الخدمات للمواطنين بالمستوى المطلوب.
وأكد محافظ بورسعيد علي ضرورة تدقيق وحصر البيانات وتسجيل العقارات الخاضعة لفرض رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات،و تحديد قيمة الرسوم المستحقة على كل عقار، وفقًا للتصنيفات الموضحة بالقرار، وذلك بالتنسيق مع مديرية الكهرباء، و بمتابعة كل حي من أحياء المحافظة لعمليات التحصيل .
كما وجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة داخل كل حي من الأحياء المحافظة والعمل طبقا لقرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع مديرية الكهرباء ،لمراجعة وتدقيق البيانات لجميع المؤسسات الخدمية الحكومية والخاصة ، مع توعية المواطنين بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات «رسوم النظافة» .
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