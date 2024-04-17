زيادة الحوادث المعادية للمسلمين فى أمريكا 178% خلال 3 أشهر

كتبت : نهال أبو السعود

زادت الحوادث المتعلقة بمعاداة السامية في امريكا بأكثر من الضعف العام الماضي وسجلت رقم قياسي غير مسبوق مدفوعا بالحرب الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي وفقا لأحدث إحصاء أجرته رابطة مكافحة التشهير ADL ونشره موقع اكسيوس

قالت الرابطة إن هناك 8873 حالة اعتداء ومضايقة وتخريب معادية للسامية في الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل أعلى مستوى تم تسجيله منذ أن بدأت تتبع هذه البيانات في عام 1979.

وجد تدقيق ADL للحوادث المعادية للسامية أن الولايات المتحدة شهدت زيادة بنسبة 140% عن عام 2022 في الحالات المعادية للسامية بعد ارتفاع كبير بلغ 5204 أعمال معادية للسامية بعد 7 أكتوبر.

وتجاوز إجمالي الـ 12 شهرًا إجمالي السنوات الثلاث الماضية مجتمعة وبلغ متوسطه حوالي 24 حادثة معادية لليهود يوميًا وارتفعت حوادث التحرش بنسبة 184%، وارتفعت أعمال التخريب بنسبة 69%، والاعتداءات الجسدية بنسبة 45%.

يشير اكسيوس الى ان البيانات التي جمعها مركز مكافحة التطرف التابع لـ ADL لا تشمل فقط جرائم الكراهية التي تعرف بأنها أعمال عنف ناجمة عن عرق الضحية أو لونها أو نشاطها الجنسي أو دينها أو أصلها القومي ولكن أيضًا الحالات التي تتضمن التحرش اللفظي والخطب في الحرم الجامعي.

أبلغت مجموعة الحقوق المدنية للمسلمين عن 3578 شكوى حول حوادث معادية للمسلمين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، بزيادة قدرها 178% عن العام السابق وشهدت معظم المدن العشر الكبرى في البلاد ارتفاعات كبيرة في جرائم الكراهية في عام 2023، بزيادة بلغت في المتوسط 11%

و قال جوناثان جرينبلات الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير: معاداة السامية ليست أقل من حالة طوارئ وطنية، حريق من خمسة إنذارات لا يزال مستعرًا في جميع أنحاء البلاد وفي مجتمعاتنا المحلية وحرمنا الجامعي وقال إن حكام الولايات في كل ولاية بحاجة إلى وضع استراتيجية لمحاربة معاداة السامية