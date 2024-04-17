رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعا افتراضيا بالعمداء لمتابعة انتظام الدراسة

المنوفية - محمود شاكر

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماعا اون لاين بعمداء الكليات بمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب وذلك لمتابعة سير العمل بالكليات والاطمئنان على انتظام الدراسة ومناقشة الموضوعات التى تحتاج إلى دراسة قبل عرضها فى اجتماع مجلس الجامعة القادم.

استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتقديم التهنئة باسمه واسم أبناء ومنسوبي الجامعة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلف اليمين لفترة رئاسية ثالثة، متمنيا التوفيق والسداد للعبور بمصر إلى بر الأمان والمضى قدما فى استكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأها وأن يديم على مصر نعمة الأمن والامان في ظل قيادته الرشيدة.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته لمشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء مجلسى النواب والشيوخ وشيخ الأزهر الشريف والوزراء ولفيف من كبار رجال الدولة، ورؤساء الجامعات، ورؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل المصرية، ومجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والإعلاميين وعدد كبير من مختلف طوائف المجتمع.

وخلال الاجتماع وجه رئيس الجامعة التهنئة لجميع أبناء ومنسوبى الجامعة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعادة الله على الجميع وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تجديد إعتماد المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ومركز نظم وتكنولوجيا المعلومات من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من ضمن المراكز المعتمدة والمتخصصة في التدريب على المستوى القومي في مجال التدريب الإدارى والحاسب الآلى وتخصص عمل الجهة، موجها التهنئة لجميع العاملين بالمركزين على هذا الإنجاز.

وأشار رئيس الجامعة إلى مشاركته طلاب المدن الجامعية وجبة الإفطار خلال حفل الإفطار الجماعي لطلاب المدن الجامعية بحضور الطلاب الوافدين والطلاب ذوي الهمم، وإجراء حوار مفتوح مع الطلاب بعد الافطار للتعرف على اقتراحاتهم ومدي رضائهم عن الخدمات التي تقدم إليهم بالمدن الجامعية.

وأضاف القاصد أنه عقد اجتماعا موسعا بالإدارة العليا للمستشفيات الجامعية لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي أثناء إجازة عيد الفطر والتأكيد علي رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك رفع درجة الإستعداد بقسم الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بقسم الإستقبال والطوارئ وقسم الحالات الحرجة ، إلي جانب تنظيم الإجازات والراحات للاطقم الطبية وذلك بهدف توفير العدد اللازم منهم بالأقسام والاستقبال والطوارئ، كما تم زيارة المستشفيات الجامعية لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزية المستشفيات واستعدادها لإستقبال المرضى والحالات الطارئة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار رئيس الجامعة إلى زيارته إلى ديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة إلى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وجميع العاملين بديوان عام المحافظة وجميع أهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك قبل التوجه إلى آداء شعار صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الرؤوف الرحيم بحضور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية ووكيل وزارة الأوقاف وعدد من الأئمة ورجال الدين والدعوة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

كما قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية أول ايام عيد الفطر المبارك للمستشفيات الجامعية ومستشفي معهد الكبد القومي لتقديم التهنئة للأطقم الطبية والعاملين المكلفين بأعمال النوبتجيات خلال عيد الفطر المبارك، مقدما لهم الشكر على التزامهم وتواجدهم بأماكن عملهم لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمترددين على المستشفيات.

واختتم الاجتماع بمتابعة سير العمل بكل كلية ومدى انتظام العملية التعليمية وانتظام امتحانات الميد تيرم.



