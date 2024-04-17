رئيس الوزراء العراقى: أسباب استمرار التحالف الدولى لمحاربة داعش فى العراق لم تعد موجودة

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الأسباب التي بُني عليها التحالف الدولي لمحاربة داعش قبل عشر سنوات لم تعد موجودة، وأن قدرات القوات الأمنية العراقية تطوّرت وصولاً إلى دحر تهديد داعش الإرهابية.

جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي ونقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) خلال الزيارة الرسمية التي قام بها السوداني مؤخرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي خلالها عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن الحزبين؛ الجمهوري والديمقراطي.

وشدد رئيس الوزراء العراقي خلال لقاءاته على التزام العراق بمخرجات الحوار الجاري داخل اللجنة العسكرية العليا بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على أهمية الانتقال بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى العلاقات الثنائية الشاملة في مختلف مجالات التبادل والتنمية.

وأوضح أن "العراق ملتزم بمخرجات الحوار الجاري داخل اللجنة العسكرية العليا بين البلدين، مع الاستمرار بالشراكة مع المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب، مؤكدا أن الشعب العراقي من أكثر شعوب العالم التي واجهت، بشجاعة، شرور الإرهاب وعصاباته".

وأشار إلى شكل العلاقة المستدامة التي يسعى لها العراق مع الولايات المتحدة، والتي تعتمد على حجم التقارب والفهم المشترك بين الشعبين العراقي والأمريكي، بما يتجاوز حدود الحكومات والإدارات، مضيفًا أن "من عوامل القوة للعراق، اليوم، هو الارتباط بعلاقات ومشتركات تاريخية واجتماعية مع دول الجوار، ومنها "إيران"، وفي الوقت نفسه، امتلاك علاقة استراتيجية مهمة مع الولايات المتحدة، فضلاً عن امتلاك الموارد والموقع المهم الذي يمكّن من تأسيس موقع اقتصادي حيوي بالنسبة لمصالح شعوب المنطقة".