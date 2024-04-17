تموين الفيوم : صوامع الفيوم تستقبل القمح من المزارعين ولجان للفرز

الفيوم هانى فتحى و رباب الجالى

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل محافظة الفيوم ، رصد خلاله موسم حصاد وتوريد القمح داخل المحافظة.

وقال المهندس السيد أحمد السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن صوامع المحافظة تستقبل الاقماح من المزارعين والموردين فى مختلف مراكز المحافظة.

واضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة ،انه تمت مراعاة توزيع الكميات المتوقع إنتاجها من القمح بالطن علي سعات التخزين المتاحة بكل مركز مع مراعاة البعد المكاني والـزمني ، والتنبيه بالإعلان عن أسعار أردب القمح بدرجاته الــ 3 والاشتراطات والضوابط الفنية وذلك بعد صدور قرار وزارة التموين بتحديد سعر التوريد 2000جنيه للأردب زنة 150كجم درجة (نظافة 23.5)، 1950 جنيه للأردب زنة 150كجم درجة (نظافة 23) ، 1900 جنيه للأردب زنة 150كجم درجة (نظافة 22.5).